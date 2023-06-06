واس: السعودية تقدم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن القادمين من منفذ جديدة عرعر

قدمت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية السعودية خدماتها الصحية لضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، وذلك منذ اليوم الأول لاستقبال الحجاج.

وعبّر عدد من الحجاج العراقيين - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم /الإثنين/ - عن شكرهم وامتنانهم للرعاية الصحية التي يحظى بها ضيوف الرحمن، والخدمات التي تقدمها الجهات المعنية ذات العلاقة بشؤون الحج والحجاج، مشيدين بالتسهيلات والخدمات التي قدمت لهم في منفذ جديدة عرعر البري.

يُذكر أنَّ مرافقَ الخدمات الصحية بالمنفذ تعملُ على مدار الساعة خلال مدة دخول حجاج بيت الله الحرام.