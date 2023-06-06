كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل حياته الشخصية التي تجمعه بالفنانة ياسمين عبد العزيز، وأزمتها الصحية الأخيرة على خلفية تعرضها لغيبوبة؛ نتيجة إصابتها بعدوى بكتيرية خلال عملية جراحية.

ووصف خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «دي إم سي» مساء الإثنين، الأزمة الصحية التي تعرضت لها زوجته، قائلا: «أيام صعبة لما بنتذكرها بنقول الحمد الله، وبنفتكر مشاعر الخوف التي كانت حاضرة بينا، لكن على قدر صعوبة الموضوع وقد إيه كان موجع؛ لكن ياسمين لما بتفتكره بتقعد تضحك».

وبشأن اعتقاد الجمهور وجود طفل في حياتهما، على خلفية تداول صورة ملتقطة تحمل فيها الفنانة ياسمين عبد العزيز رضيعًا داخل إحدى المستشفيات، قال إن صورة «حسن» هي لابنهما في مسلسل ضرب نار، معقبا: «الناس توقعوا أنه ابننا، وسموه آدم العوضي؛ لكن الحقيقة لم نرزق بأطفال».

وأشار إلى افتقاده ثقافة الخبرة بالتعامل في بداية الزواج؛ وذلك بمحاولة فرض سيطرته ورأيه على الحياة الزوجية، معقبا: «في البداية كنت عصبي، وكل حاجة بأخذها على صدري، ورأيي هو اللي يمشي، لكن النهاردة أنا بأكل عيش، الموضوع مع مرور الوقت يتضح أنه شراكة، المهم الرأي الصح في الآخر يمشي، مش عيب يكون رأي مين».

وأكد أن نجاح العلاقة الزوجية وتواصل الحب وتجاوز الخلافات؛ يتوقف على مدى الحب بين الطرفين، معقبا: «ممكن نفس الموقف اثنين ينفصلوا، في مقابل طرفين يكملوا؛ السبب هو تباين مشاعر الحب والألفة بين كل طرف، لأن الحب يذوب الخلافات».

وشدد على أهمية احتفاظ الشريكين؛ بأسرار حياتهم الشخصية، موضحا: «في البداية قد يحدث مشاكل أنت تحكي لطرف آخر وهي تحكي؛ وفي النهاية كل واحد نفسه يتصالح؛ لكن كرامته بتوجعه؛ بسبب شكله أمام الأطراف الثانية»، مؤكدا أن السرية بين الطرفين؛ تعد سببًا رئيسيًا لنجاح العلاقات.

وتابع: «عندما تبدأ وتنتهي المشكلة بين الطرفين؛ الحل سيكون أبسط كثيرًا؛ لأنه لا يوجد كرامة بين المحبين، الكرامة تظهر عندما تتدخل أطراف ثالثة ورابعة؛ لأن كل طرف أصبح خايف على شكله أمام الآخرين».

وبسؤاله عن السبب وراء سعادة الرجال بسفر الزوجة أو قضاء زيارة عدة أيام عند عائلتها، قال: «الفكرة كلها إنك بتكون قاعد براحتك، البيت بيتي وأسهر على التلفزيون براحتي، وهقعد مع أصحابي براحتي، لكن ليس فكرة الفرحة لابتعادها في حد ذاتها».

وأضاف أن العمل مع زوجته الفنانة ياسيمن عبد العزيز؛ سهل وصعب في آن واحد، موضحا أن سهولته تكمن في مشاركة نجمة كبيرة باسمها، فضلا عن التفاهم والخوف من كلا الطرفين على الآخر، أما الصعوبة فتتضح في صعوبة الفصل أثناء التمثيل بين العمل والحياة الشخصية.