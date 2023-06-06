 تراجع إنفاق الأسر في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 4.4% سنويا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 11:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

تراجع إنفاق الأسر في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 4.4% سنويا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:36 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:36 ص


أظهرت بيانات وزارة الاتصالات والشؤون الداخلية اليابانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع متوسط إنفاق الأسرة في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر4% سنويا إلى 303076 ين (2172 دولار) للأسرة الواحدة شهريا.

كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق بنسبة 4ر0% بعد تراجعها بنسبة 9ر1% خلال مارس الماضي.

وعلى أساس شهري تراجع إنفاق الأسر بنسبة 3ر1% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 5ر1% بعد تراجعه بنسبة 8ر0% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان بنسبة 4ر1% سنويا إلى 553975 ين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك