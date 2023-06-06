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أظهرت بيانات وزارة الاتصالات والشؤون الداخلية اليابانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، تراجع متوسط إنفاق الأسرة في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 4ر4% سنويا إلى 303076 ين (2172 دولار) للأسرة الواحدة شهريا.

كان المحللون يتوقعون نمو الإنفاق بنسبة 4ر0% بعد تراجعها بنسبة 9ر1% خلال مارس الماضي.

وعلى أساس شهري تراجع إنفاق الأسر بنسبة 3ر1% خلال أبريل الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 5ر1% بعد تراجعه بنسبة 8ر0% في الشهر السابق.

في الوقت نفسه تراجع متوسط الدخل الشهري للأسرة في اليابان بنسبة 4ر1% سنويا إلى 553975 ين.