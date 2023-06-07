نيوزويك: تدمير سد كاخوفكا يعرض إمدادات المياه العذبة لشبه جزيرة القرم للخطر

رجحت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن يؤدي تدمير سد نوفا كاخوفكا في جنوب أوكرانيا إلى تعريض إمدادات المياه العذبة إلى شبه جزيرة القرم الخاضعة لسيطرة روسيا منذ عام 2014 للخطر، واصفة تأمين تلك الإمدادات بأنه "أحد أكبر انتصارات" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوكرانيا.

وأوضحت المجلة في تقرير لها أن تأمين تلك الإمدادات العذبة إلى شبه جزيرة القرم كانت أولوية للرئيس بوتين في الأيام الأولى من بدء الحرب على أوكرانيا في فبراير عام 2022.

ويمتد السد على نهر دنيبرو الذي يشكل حاليا جزءا من خط المواجهة بين القوات الأوكرانية على ضفته الغربية والروسية على الضفة الشرقية.

وانهار سد نوفا كاخوفكا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد عدة أشهر من مشاكل الصيانة، فيما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بشأن المسئولية عن انهياره.

ويشكل انهيار السد مشاكل لكلا الجانبين، حيث صدرت أوامر لمئات الآلاف من الأشخاص بالإخلاء مع تصاعد مياه الفيضانات عبر مناطق مجرى النهر، كما غرقت المواقع العسكرية في كلا الضفتين وكذلك طرق الإمداد الحيوية.

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع الأوكراني السابق، أندريه زاجورودنيوك، إن أي هجوم أوكراني محتمل عبر دنيبرو أصبح الآن "مستحيلا".

وعلى الجانب الروسي من النهر، يوجد الآن خطر على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، الذي يعتمد نظام التبريد فيها على خزان كاخوفكا، الذي ينخفض منسوب المياه فيه الآن بسرعة، حيث يمكن أن يؤدي الانهيار هناك إلى كارثة نووية تنتشر في أوكرانيا وروسيا ومعظم أنحاء أوروبا.

وأفاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي بأنه "لا يوجد خطر فوري" على سلامة المحطة، رغم أنه شدد على أن "الغياب المطول لمياه التبريد المتاحة" قد يشكل خطرا.

ويشكل الخزان أيضا مشكلة لقناة شمال القرم، التي تمتد 250 ميلا إلى الجنوب والشرق لتزويد شبه الجزيرة بالمياه العذبة.

وأطلق فلاديمير ليونتييف، رئيس منطقة خيرسون المعين من قبل الكرملين، ناقوس الخطر بالفعل بشأن القناة.

ونقلت قناة "آر بي سي" الروسية عن ليونتييف قوله: "التهديد الوحيد هو أننا سنواجه مشاكل في إمداد شبه جزيرة القرم بالمياه".

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية أن سلطات روسيا في القرم قالت في بيان إنه "لا يوجد تهديد بفقدان قناة شمال القرم المياه"، ومع ذلك، قال رئيس جزيرة القرم الذي عينته روسيا، سيرجي أكسيونوف إن هناك خطرا من انخفاض منسوب مياه القناة، على الرغم من أن خزانات شبه الجزيرة لديها حاليا حجم مياه كافٍ.

وكانت القناة توفر حوالي 85% من المياه في القرم، ومعظمها يستخدم للزراعة، والباقي للصناعة والاستهلاك العام.