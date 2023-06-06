 بيع لوحة لبيكاسو بمبلغ 3.4 مليون يورو في مزاد بألمانيا - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 5:57 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟
النتـائـج تصويت

بيع لوحة لبيكاسو بمبلغ 3.4 مليون يورو في مزاد بألمانيا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 5:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 5:41 ص

بيعت لوحة للفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو بعنوان "تمثال نصفي لامرأة"، التي رسمها قبل عامين من وفاته في عام 1971، في مزاد بمدينة كولونيا الألمانية يوم الاثنين مقابل 4ر3 مليون يورو (64ر3 مليون دولار). .

وقالت متحدثة باسم دار المزادات "فان هام" مساء الاثنين إن المزايدة كانت أعلى من التوقعات.

وكان أحد المزايدين عبر الهاتف من سويسرا قد قدم أعلى سعر.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما على الأقل التي يتم فيها بيع لوحة رئيسية للفنان الإسباني في مزاد في ألمانيا، وفقا لدار المزادات "فان هام".

ورصد مؤرخو الفن في اللوحة الزوجة الثانية لبيكاسو، جاكلين روكي (1927-1986)، حيث جاءت اللوحة في الأصل من ممتلكاتها.

وجاءت اللوحة من مجموعة ألمانية خاصة بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين يورو. وتشمل المجموعة أيضا أعمال لويز بورجوا، وبول كلي، وسيجمار بولك، وإجون شييل، وكيرت شفيتسرز.

ورسم بيكاسو ، الذي توفي قبل 50 عاما، ما مجموعه 400 لوحة شخصية لروكي، التي كانت تصغره بـ 46 عاما.

ومنعت بائعة الخزف السابقة أبنائه من حضور جنازته. وتوفيت عام 1986

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك