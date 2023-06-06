بيعت لوحة للفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو بعنوان "تمثال نصفي لامرأة"، التي رسمها قبل عامين من وفاته في عام 1971، في مزاد بمدينة كولونيا الألمانية يوم الاثنين مقابل 4ر3 مليون يورو (64ر3 مليون دولار). .

وقالت متحدثة باسم دار المزادات "فان هام" مساء الاثنين إن المزايدة كانت أعلى من التوقعات.

وكان أحد المزايدين عبر الهاتف من سويسرا قد قدم أعلى سعر.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما على الأقل التي يتم فيها بيع لوحة رئيسية للفنان الإسباني في مزاد في ألمانيا، وفقا لدار المزادات "فان هام".

ورصد مؤرخو الفن في اللوحة الزوجة الثانية لبيكاسو، جاكلين روكي (1927-1986)، حيث جاءت اللوحة في الأصل من ممتلكاتها.

وجاءت اللوحة من مجموعة ألمانية خاصة بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين يورو. وتشمل المجموعة أيضا أعمال لويز بورجوا، وبول كلي، وسيجمار بولك، وإجون شييل، وكيرت شفيتسرز.

ورسم بيكاسو ، الذي توفي قبل 50 عاما، ما مجموعه 400 لوحة شخصية لروكي، التي كانت تصغره بـ 46 عاما.

ومنعت بائعة الخزف السابقة أبنائه من حضور جنازته. وتوفيت عام 1986