مونشنجلادباخ يعلن تعاقده مع فيجل حتى 2028

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، مساء الإثنين، تعاقده بشكل دائم مع جوليان فيجل بعدما وقع معه عقدا حتى 2028.

وانضم فيجل - 27 عاما - إلى مونشنجلادباخ العام الماضي على سبيل الإعارة، قادما من بنفيكا البرتغالي الصيف الماضي، بعدما لعب هناك لمدة عامين.

ولم يتم إصدار أي تفاصيل، ولكن يعتقد أن مونشنجلادباخ دفع مبلغ أقل من المنصوص عليه في بند خيار الشراء البالغ 15 مليون يورو (6ر16 مليون دولار).

وشارك فيجل، الذي لعب 6 مباريات دولية، في 20 مباراة مع مونشنجلادباخ، وغاب فقط عن المباريات التي كان موقوفا فيها أو كان مصابا.

وقال رولاند فيركوس المدير الرياضي :"جوليان لاعب مهم في فريقنا، ليس فقط لقدراته في كرة القدم، ولكن أيضا كشخصية، أصبح قائدا هنا من البداية ونحن سعداء باستمراره مع الفريق".

فيما صرح فيجل، قائلا :" سعيد للغاية لأننا تمكنا من التوصل لاتفاق. متحمس لما ينتظرنا ولا يمكنني الانتظار".

وينتظر أن يجري مونشنجلادباخ إصلاحا شاملا في الصيف بعد أن قدم موسما متواضعا في الدوري، حيث سيكون من بين المغادرين قائد الفريق لارس ستيندل وماركوس تورام.