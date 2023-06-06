 وزيرة الثقافة التونسية تؤكد دور العمل الثقافي في التوعية بموضوعات التلوّث البيئي - بوابة الشروق
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وزيرة الثقافة التونسية تؤكد دور العمل الثقافي في التوعية بموضوعات التلوّث البيئي


نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:54 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 8:54 ص

أكدت الدكتورة حياة قطاط القرمازي وزيرة الثقافة التونسية دور العمل الثقافي في التوعية بموضوعات التلوّث البيئي والقضايا الهامة التي تطرح حاليا للتدارس والنقاش، كون الثقافة هي رسالة استباقية للتوعية وإنارة العقول عبر الفن بمختلف تعبيراته وأشكاله الإبداعية.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة الثقافة، وليلى الشيخاوي المهداوي وزيرة البيئة، ومحمد علي البوغديري وزير التربية والتعليم، اليوم الاثنين، فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، الذي نظّمته وزارة البيئة تحت شعار "حلول مستدامة للحد من التلوث الناتج عن البلاستيك"، وذلك بحضور عدد من سفراء الدّول، وممثّلي البعثات الدبلوماسية، وممثلين عن المجتمع المدني.
واعتبرت الوزيرة أنّ التوعية بهذه القضايا هي مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات ومؤسسات الدولة عموما في سبيل تأمين بيئة سليمة للأجيال القادمة، مؤكدة أهمية التثقيف حول المواضيع المختلفة والمتعلّقة بحماية البيئة واستعادة المنظومات الإيكولوجية (البيئية)، وذلك تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة والحدّ من تأثيرات التغيرات المناخية.


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