أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل، حول حكم الحصول على سمسرة أو عمولة في تجارة أو عملية بيع ما، ومتى تكون العمولة حلال ولا فيه شيئا من الحرام.

وأضاف خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، يوم الاثنين، أن «الصورة المباحة للسمسرة والعمولة يجب أن تكون بالاتفاق والتراضي، وبالوضوخ وليس بالغش والاستغلال أو الفرق في السعر».

وأكد أن «العمولة إذا خلت من هذه المعاني التي يقبحها الشرع، فلا مانع منها سواء في حق المشتري أو البائع».

وأكمل: «اجتنب كل هذه الأمور التي يبغضها الشرع، والعمولة تعتبر حلالًا ولا حرام فيها، ما دام اتفقتم بدون غش أو استغلال أو فرق سعر، وكل الأمر بالوضوح والتراضي فلا مانع من العمولة».

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

