تامر أمين لحكام مصريين سابقين: عيب تنافقوا الاتحاد الإفريقي

انتقد الإعلامي تامر أمين، دفاع بعض الحكام المصريين السابقين عن قرار الحكم الليبي معتز إبراهيم، بعدم طرد اللاعب يحيى عطية الله، في مباراة الأهلي والوداد، أمس الأول الأحد، التي أقيمت بإستاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وقال خلال تقديمه لبرنامج «آخر النهار»، الذي يقدمه عبر فضائية «النهار»، مساء الثلاثاء: «لازم يتحلل لهم الأول عشان نطمئن إنهم بيحللوا كويس، وعيب إنهم يواطئوا ويجاملوا وينافقوا الاتحاد الإفريقي، لأنهم يقدمون دورات داخله»، بحسب تعبيره.



ولفت إلى أن «هؤلاء الحكام اختلقوا فكرة وجود مسافة بين لاعب الوداد يحيى عطية الله، ولاعب الأهلي بيرسي تاو، لتبرير عدم اتخاذ الحكم الليبي قرارًا بطرد عطية الله».



وأضاف: «إيه اللي بتقولوه ده؟؟ في أي قانون كرة القدم! معرفش مين اللي قال الافتكاسات دي، القانون يؤكد طرد المدافع طالما لمس اللاعب كرة فيها فرصة محققة لتسجيل الهدف».



واستطرد: «كل إناء ينضح بما فيه، وكل واحد يقول ما استقر في ضميره، ما حدث في مباراة الأحد انتهى، ولا جدوى من الكلام إلا لإعطاء كل ذي حق حقه».



وشدد على أهمية تركيز لاعبي الأهلي في مباراة العودة؛ لأن الأمور صعبة في المغرب، منوهًا أن «جمهور الوداد عنصر ضغط كبير على الفرق المنافسة».



واختتم: «لكن يبقى 11 لاعبًا أمام 11 آخرين في المستطيل الأخضر، وربنا يكرم ويوم الأحد نحتفل جميعًا بفوز الأهلي بالبطولة وحصوله على اللقب الـ11».