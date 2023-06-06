مجموعة stc السعودية تعزز البنية الرقمية في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن

طورت مجموعة "stc" السعودية، أبراج الاتصالات في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة والمناطق المؤدية لها، وعززت الشبكة بـ1084 موقعًا للجيل الخامس "5G".

ونشرت 1964 نقطة نفاذ لشبكات الواي فاي موزعة في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك التزامًا منها بتمكين الحجاج من البقاء على اتصال دائم يتيح لهم أداء مناسك الحج والتواصل مع ذويهم بكل طمأنينة ويسر، وضمن سعيها لتطوير البنية التحتية الرقمية في المشاعر المقدسة.

وجهزت المشاعر بشبكة خاصة بالاتصالات الحرجة بهدف دعم القطاعات الحيوية، وزودت وقف الملك عبدالعزيز الواقع بجوار المسجد الحرام بمكة المكرمة بأحد أكبر حلول التغطية الداخلية "IBS" المقدمة في مكان واحد في العالم، والتي شملت سبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع، وتزويد الوقف بأكثر من 18600 هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LET في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة، ووفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية "واس".

واستثمرت مجموعة "stc" في بنيتها التحتية الرقمية لضمان توفير بيئة آمنة ومريحة للحجاج، والتي تشمل نشر أنظمة أمنية متقدمة، مثل كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة وتقنيات المسح البيومتري، وتوفير كافة الاحتياجات لأفراد الأمن لمراقبة وإدارة الحجاج والمعتمرين.

ومن ناحية أخرى، أطلقت جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، المبادرات الدعوية لموسم حج 1444هـ، التي تتمثل في إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن، وتوزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 28 لغة عالمية وبرنامج مناسك، وإقامة الدروس والكلمات الوعظية في مساجد منطقة الحرم، بمشاركة عدد من الدعاة المتعاونين، إضافة إلى ذلك تنفيذ بعض المبادرات الإلكترونية، وإطلاق العديد من الفرص التطوعية عبر منصة التطوع الرسمية.

ويصاحب البرامج، توزيع الهدايا على ضيوف الرحمن تتضمن "سجادة فاخرة، وسبحة إلكترونية، وحافظات ماء، ومظلة"، إضافة إلى الكتيبات الدينية الخاصة بمناسك الحج والعمرة.

وأبرمت جمعية أجياد، عددا من الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات العلاقة تهدف إلى تقديم البرامج الدينية والتوعوية والتثقيفية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ.