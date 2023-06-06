طالبة نيجيرية خلال مشاركتها في مؤتمر صحة إفريقيا: السيسي وفر الأمن والأمان والعلم للمصريين

وجهت الطالبة أسماء موسي من ولاية يوبي - دولة نيجيريا، والطالبة بكلية الطب البشرى جامعة النهضة، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء فعاليات المؤتمر الطبي الإفريقى الثاني Africa Health ExCon الذي عُقد بمركز المنارة اليوم.

وقالت أسماء، خلال تصريحات صحفية، إنها سمعت عن مصر الكثير قبل زيارتها، وعن شعبها الطيب وأساتذتها المتفوقين أكاديميا وعلميا، والذي تأكدت منه ولمسته بنفسها أثناء تجربتها الحالية في الدراسة بمصر.

وتوجهت الطالبة النيجيرية بخالص الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أنه برغم كل تلك التحديات استطاع بعبقرية عظيمة وفي وقت قصير أن يوفر لأبناء وطنه ولجميع الوافدين أيضًا القدر الكافي من الأمن والأمان والعلم، وأنهت رسالتها بشعار "تحيا مصر ".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health Excon" تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة"، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، وبمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث.