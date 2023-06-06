 مستقبل وطن بقنا يعلن إطلاق حملة لزراعة 20 ألف شجرة مثمرة بمختلف مراكز المحافظة - بوابة الشروق
الثلاثاء 6 يونيو 2023 7:29 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إنتاج فيلم وثائقي مصري عن كليوباترا ردا على عمل نتفلكس؟

النتـائـج تصويت

مستقبل وطن بقنا يعلن إطلاق حملة لزراعة 20 ألف شجرة مثمرة بمختلف مراكز المحافظة

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 6:35 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 6:35 ص

أعلن حزب مستقبل وطن في قنا عن إطلاق أكبر حملة للتجشير بالمدن والقرى على مستوي المحافظة والتي تهدف إلى زراعة 20 ألف شجرة مثمرة منها أشجار الزيتون والرمان وأشجار الظل ومنها كونوكاريس وأكاسيا فضلا عن إطلاق سلسلة من ندوات التوعية حول طرق " الحد من التلوث البلاستيكي " بمركز قنا وقوص وفرشوط .
جاء ذلك خلال اجتماع أمانة شئون البيئة والطاقة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم بمقر الحزب بمدينة قنا لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة والمشاركة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي .
وأضاف الحزب في بيانأنه تم خلال الاجتماع الدعوة لرصد مصادر التلوث البيئة وطرق الحد منها وذلك من خلال مشاركة كافة الأجهزة المعنية بالأمر وذلك في إطار خطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية .

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك