مستقبل وطن بقنا يعلن إطلاق حملة لزراعة 20 ألف شجرة مثمرة بمختلف مراكز المحافظة

أعلن حزب مستقبل وطن في قنا عن إطلاق أكبر حملة للتجشير بالمدن والقرى على مستوي المحافظة والتي تهدف إلى زراعة 20 ألف شجرة مثمرة منها أشجار الزيتون والرمان وأشجار الظل ومنها كونوكاريس وأكاسيا فضلا عن إطلاق سلسلة من ندوات التوعية حول طرق " الحد من التلوث البلاستيكي " بمركز قنا وقوص وفرشوط .

جاء ذلك خلال اجتماع أمانة شئون البيئة والطاقة بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا مساء اليوم بمقر الحزب بمدينة قنا لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة والمشاركة في الاحتفال بيوم البيئة العالمي .

وأضاف الحزب في بيانأنه تم خلال الاجتماع الدعوة لرصد مصادر التلوث البيئة وطرق الحد منها وذلك من خلال مشاركة كافة الأجهزة المعنية بالأمر وذلك في إطار خطط الدولة لمواجهة التغيرات المناخية .