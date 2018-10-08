تعتزم محكمة العدل الدولية في لاهاي، النظر في قضية "رفعتها أوكرانيا ضد العدوان الروسي" في شرق أوكرانيا، في إجراءات قانونية من المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء.

ورفعت أوكرانيا الدعوى القضائية ضد روسيا في عام 2017، قبل الحرب الحالية بوقت طويل، لدعمها المتمردين الموالين لروسيا في منطقة دونباس وقمع السكان غير الروس في شبه جزيرة القرم.

وتبدأ القضية الآن أمام المحكمة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية قبل 16 شهرا.

وتتهم كييف روسيا بدعم الانفصاليين في دونباس بالسلاح والمال، وبالتالي انتهاك الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب التي أقرتها الأمم المتحدة.

وترفض موسكو هذه الاتهامات، ولم يُعرف بعد متى سيصدر الحكم.

يذكر أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا.