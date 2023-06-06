الرئيس السوري: استقرار لبنان هو استقرار لسوريا والمنطقة عامة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن قوة لبنان في استقراره السياسي والاقتصادي، وأن اللبنانيين قادرون على صنع هذا الاستقرار بالحوار والتوافق، والأهم بالتمسك بالمبادئ وليس الرهان على التغيرات، مشيرا إلى أن استقرار لبنان هو استقرار لسوريا والمنطقة عامة.

جاء ذلك خلال استقباله، اليوم، الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، حيث نوه الرئيس الأسد، بدور عون في تعزيز العلاقة الأخوية بين البلدين.

وأعرب عن ثقته في قدرة اللبنانيين على تجاوز كل المشاكل والتحديات، وتكريس دور مؤسساتهم الوطنية والدستورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأشار الرئيس السوري، إلى أنه لا يمكن لبلاده ولبنان النظر لتحدياتهما بشكل منفصل عن بعضهما، منوها بأن التقارب العربي العربي الذي حدث مؤخرا وظهر في قمة جدة العربية سيترك أثره الإيجابي على سوريا ولبنان.

ومن جانبه، أكد العماد عون تمسك اللبنانيين بوحدتهم الوطنية، منوها بأن سوريا تجاوزت المرحلة الصعبة والخطيرة بفضل وعي شعبها وإيمانه ببلده وجيشه وقيادته، مشيرا إلى أن نهوض سوريا وازدهارها سينعكس خيرا على لبنان وشعبه.