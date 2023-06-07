 مالكة حديقة حيوان: نفوق مئات الحيوانات ربما يرجع لتدمير سد كاخوفكا بأوكرانيا - بوابة الشروق
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مالكة حديقة حيوان: نفوق مئات الحيوانات ربما يرجع لتدمير سد كاخوفكا بأوكرانيا

برلين (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 11:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 11:23 م

قالت مالكة حديقة حيوان اليوم الثلاثاء، إن مئات من الحيوانات بالحديقة يُعتقد أنها نفقت عندما تم تدمير سد كاخوفكا جنوبي أوكرانيا.

وتفترض أولينا نافروزكا، التي تملك حديقة الحيوان في نوفا كاخوفكا، أن جميع الحيوانات التي يقدر عددها بـ 300 حيوان، من بينها القردة والحمير وأمهار، قد نفقت، حسبما نقلت عنها صحيفة "أوكرانيسكا برافدا".

وزعمت أن الجنود الروس الذين احتلوا نوفا كاخوفكا العام الماضي جعلوا من إجلاء الحيوانات أمرا مستحيلا.

وفي أماكن أخرى أيضا، تأثرت الحيوانات جراء الفيضان بعدما انفجر السد في الساعات الأولى من الصباح.

وعلى سبيل المثال، أظهر مقطع مصور عبر الإنترنت بجعا في ساحة تعرضت لفيضان أمام مبنى بلدية محلية.

وكتبت وزارة الداخلية الأوكرانية عبر موقع تويتر أن أي حيوانات أليفة تم تركها خلال إجلاء طارئ لا ينبغي أبدا أن يتم تقييدها أو حبسها في أقفاص لزيادة فرص نجاتها.

وأظهرت صور ومقاطع مصورة أخرى تم نشرها اليوم غزالة يتم إنقاذها من المياه، وقنادس في الشوارع المغمورة في خيرسون وأشخاصا ينقذون أبقارا من المياه الآخذة في الارتفاع.


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