 في مهمة تهدف لترسيخ العلاقات بين البلدين.. وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية - بوابة الشروق
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في مهمة تهدف لترسيخ العلاقات بين البلدين.. وزير الخارجية الأمريكي يصل السعودية

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:18 م
وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مساء الثلاثاء، المملكة العربية السعودية، في زيارة تستغرق 3 أيام.
ونقلت قناة العربية السعودية أن بلينكن وصل المملكة "في مهمة تهدف لترسيخ علاقة واشنطن مع الرياض بعد سنوات من الخلافات العميقة بشأن قضايا تتعلق بإيران والأمن الإقليمي وأسعار النفط".
ومن المتوقع أن يلتقي بلينكن بكبار المسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال فترة تواجده في العاصمة الرياض، ومدينة جدة، بحسب وكالة الأناضول.
وتتزامن زيارة الوزير الأمريكي مع إعادة طهران فتح سفارتها في الرياض رسميا، اليوم، بعد 7 سنوات من القطيعة، في مراسم حضرها ممثلون عن وزارتي الخارجية السعودية والإيرانية.
وقبل أيام، ذكر بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية على موقعها الإلكتروني، أن بلينكن سيزور الرياض بين 6 و8 يونيو الجاري، بهدف لقاء المسؤولين السعوديين لمناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين في القضايا الإقليمية والعالمية ومجموعة من القضايا الثنائية بما في ذلك التعاون الاقتصادي والأمني.

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