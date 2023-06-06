وزيرة الخارجية الألمانية تعرض على البرازيل الشراكة بين الأنظمة الديمقراطية

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عرضت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على البرازيل التعاون بين الأنظمة الديمقراطية، في ظل محاولات الصين بسط نفوذها وفي ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال خطاب لها في مدينة ساو باولو، العاصمة الاقتصادية البرازيلية، قالت بيربوك، اليوم الثلاثاء: "دعونا نمد أيدينا ونصنع مستقبلًا مشتركًا نستفيد منه جميعا".

وأشارت إلى أهمية العلاقات التجارية المستدامة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف، ومكافحة التبعية الأحادية، والجهود المشتركة لاحتواء أزمة المناخ.

وتمت دعوة بيربوك وزميلها وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، إلى إلقاء خطابين حول قضية الديمقراطية والرقمنة من قبل أحد أهم مراكز التفكير في أمريكا اللاتينية، وهو مؤسسة جيتوليو فارجاس (إف جي إس).

ويذكر أن (إف جي إس) جامعة للإدارة والعلوم الاقتصادية والقانون.

وتعد البرازيل، البالغ عدد سكانها نحو 215 مليون نسمة، هي الشريك التجاري الرئيسي لألمانيا في أمريكا الجنوبية.

وحذرت بيربوك، من أن العالم يعيش في مرحلة تحول جذري يمثل تحديا لقدرة الديمقراطيات على التصرف.

وقالت: "تتداخل السياسة الأمنية والسياسة الاقتصادية خلال ذلك بشكل متزايد".

وتعد مدينة ساو باولو أكبر موقع للاقتصاد الألماني خارج أوروبا إذ إنها تضم مقرات لأكثر من 1000 شركة ألمانية.

وتساهم الشركات الألمانية بواحد من كل عشرة دولارات من القيمة المضافة للصناعة البرازيلية.

ودون الإشارة بشكل مباشر إلى بكين، قالت بيربوك إن هناك أنظمة استبدادية ترغب في تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ وإخضاع دول، بدلاً من احترام التطور الذاتي لجميع الدول.

وتجدر الإشارة إلى أن الصين تعد منذ عام 2009 أهم شريك تجاري للبرازيل، وتحظى البرازيل بأهمية بالنسبة لبكين ولاسيما فيما يتعلق بشراء المواد الخام وكذلك المنتجات الزراعية.