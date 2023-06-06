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اجتمع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، مع أنمار الحائلي رئيس نادي اتحاد جدة مساء الإثنين، وذلك من حسم المفاوضات بين الطرفين.

ويرغب نادي اتحاد جدة في التعاقد مع بنزيما هذا الصيف، وذلك بعد نهاية عقد اللاعب الفرنسي مع ناديه ريال مدريد.

ونشر البرنامج التليفزيوني الإسباني الشهير «elchiringuitotv»، مقطعًا فيديو يتضمن لحظة خروج بنزيما من أحد الأماكن العامة في العاصمة الإسبانية مدريد، بصحبة رئيس النادي السعودي.

وأوضح البرنامج أن بنزيما وقع عقود انضمامه لاتحاد جدة حتى صيف 2025، بحضور رئيس النادي السعودي، ونائبه أحمد كعكي.