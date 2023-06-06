الرئيس الأمريكي ورئيسة وزراء الدنمارك يؤكدان دعمهما الثابت لأوكرانيا في مواجهة روسيا

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، دعمهما الثابت لأوكرانيا، وهي تدافع عن نفسها ضد "الحرب غير المبررة التي تشنها روسيا".

جاء ذلك، خلال لقائهما في واشنطن العاصمة؛ للتأكيد على العلاقات العميقة والدائمة بين حكومتي وشعبي الولايات المتحدة والدنمارك، حسب ما أورده البيت الأبيض، في بيان عبر موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء.

ورحب الرئيس الأمريكي بتقديم الدنمارك مساعدة أمنية كبيرة لأوكرانيا، مشيدا بدور كوبنهاجن القيادي في تدريب الطيارين الأوكرانيين.

وناقش الزعيمان، بحسب البيان، جهودهما كحليفين في "الناتو" وشريكين مقربين لتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسي، والذي سيتم تعزيزه بشكل أكبر من خلال إبرام اتفاقية تعاون دفاعي ثنائية.

كما ناقشا عملهما المشترك لتعزيز الرخاء الاقتصادي، وزيادة أمن الطاقة، ومعالجة آثار تغير المناخ.