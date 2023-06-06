كيف تراجع ترتيب الأميرة آن إلى الـ17 في ولاية عرش بريطانيا؟

ذكرت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن الأميرة آن نجلة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية تراجعت من الترتيب الثالث إلى السابع عشر في خط خلافة العرش منذ ميلادها وصولا إلى ميلاد إرنست نجل الأميرة أوجيني الأسبوع الماضي.



وأعلن عن ميلاد إرنست، عبر منشور وضعته أوجيني عبر موقع إنستجرام قالت فيه إن إرنست جورج روني بروكسبانك ولد في 30 مايو، ويزن 7.1 رطل.



ويدفع ميلاد إرنست بترتيب آن من الـ16 إلى الـ17، حيث يأتي في صدارة الترتيب نجل شقيقها الأمير ويليام ولى العهد، ثم الأمير جورج، والأميرة تشارلون، والأمير لويس، و12 آخرين من آل وندسور.



ويفسر تراجع ترتيب آن في ولاية العرش بولادتها عام 1950 عندما كان للورثة الذكور الأسبقية على الإناث.

وكانت الأميرة



وعندما وُلد شقيقا آن، الأمير أندرو والأمير إدوارد، في 19 فبراير 1960 و10 مارس 1964، تخطوها.



وقد أنهى تغيير القانون أولوية الذكور على الإناث، غير أنه ينطبق فقط على الأطفال الملكيين الذين ولدوا بعد 28 أكتوبر 2011، عندما دخل حيز التنفيذ.



ويعنى ذلك أنه عندما أنجب أبناء تشارلز، الأمير ويليام والأمير هاري، أطفالًا، تراجع ترتيب آن أكثر فأكثر في خط ولاية العرش.



وبموجب قانون الخلافة السابق، كان وريث العرش دائمًا الابن البكر للملك.

وأصبحت إليزابيث الثانية ملكة لدى وفاة والدها الملك جورج السادس؛ لأنه لم يكن لديه ابن.



وبسبب قانون خلافة العرش لعام 2013، لم تتجاوز الأميرة تشارلوت (8 أعوام) شقيقها الأصغر، الأمير لويس (5 أعوام).



وباعتباره أحدث عضو في العائلة المالكة، ولقبه السيد بروكسبانك، فقد احتل المركز الثالث عشر في ترتيب العرش، وأصبح الأمير ادوارد دوق إدنبرة فى المركز الرابع عشر.