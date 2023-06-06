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مجانا.. شمال سيناء تخصص حافلة لنقل الحجاج إلى مطار القاهرة

محافظة شمال سيناء
محافظة شمال سيناء
مصطفى سنجر
نشر في: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 يونيو 2023 - 10:37 م

أكد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تخصيص سيارة أتوبيس لنقل حجاج قرعة وزارة الداخلية بالمجان من محافظة شمال سيناء إلى مطار القاهرة الدولي للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لهذا العام.

وأضاف محافظ شمال سيناء، أنه بجانب تخصيص أتوبيس بالمجان لنقل حجاج القرعة إلى مطار القاهرة، تم تخصيص سيارة أخرى 3 /4 نقل، وذلك لنقل الحقائب الخاصة بالحجاج.

وأعلن المحافظ، عن تجمع حجاج قرعة وزارة الداخلية وعددهم 34 حاجًا، يوم الأحد المقبل، أمام ديوان عام المحافظة، في تمام الساعة الثامنة صباحًا للمغادرة إلى مطار القاهرة الدولي.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء، قد أعلنت عن الفائزين في قرعة الحج للموسم الحالي بشمال سيناء، موزعين على مختلف أقسام المحافظة، حيث جرت القرعة العلنية بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، واللواء ممدوح أبو زيد مدير أمن شمال سيناء.

وسيكون في وداع حجاج القرعة أثناء سفرهم إلى مطار القاهرة الدولي اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.


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