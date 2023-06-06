الأردن: تأهيل 3 مواقع أثرية في المفرق لتحسين تجربة السياح

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اكتملت أعمال إعادة تأهيل وصيانة في ثلاثة مواقع أثرية في محافظة المفرق الأردنية -أم السرب والفدين والرحاب- بمشاركة أيدٍ عاملة من المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين، لتحسين تجربة السياح وتسهيل الوصول إلى أجزاء مختلفة من المواقع.

ووفق ما أوردته قناة "المملكة" اليوم الثلاثاء، شملت أعمال المشروع إعادة تأهيل وصيانة من خلال تدخلات الحفظ بما في ذلك تنظيف المواقع والعناصر المعمارية والتثبيت الهيكلي والحفاظ على الفسيفساء والصيانة الأساسية للأسوار والمسارات والملاجئ.

ويشمل المشروع تنظيف المواقع من القمامة والعشب، وأعمال الصيانة الأساسية للملاجئ والأسوار القائمة، وتركيب مسارات زوار جديدة، وتنظيف الهياكل المعمارية وتثبيتها، وأعمال تتعلق بزخرفة الفسيفساء والجص.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، أن الأعمال المنفذة مصممة لتحسين تجربة الزوار وتطوير مسارات زوار إضافية لتسهيل الوصول إلى أجزاء مختلفة من المواقع.

وأُنجز المشروع بتعاون بين يونسكو ومنظمة العمل الدولية (ILO) والاتحاد الأوروبي (EU) وشركاء منفذين آخرين من بينهم وزارة السياحة والآثار ودائرة الآثار العامة في الأردن.

وتقول يونسكو إن المشروع ساهم في زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على التراث الثقافي وتأثيره الإيجابي على المجتمعات المحلية واللاجئين السوريين، وتعزيز الفهم العام، والمشاركة في صون التراث الثقافي المشترك.