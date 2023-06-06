عضو بمجلس الشيوخ: الحوار الوطني جاء مطمئنا جدا رغم تخوفات ما قبل انطلاقه

قالت النائبة سها سعيد وكيلة لجنة السياحة بمجلس الشيوخ، إنّ الحوار الوطني جاء مطئمنا جدا رغم ما أسمتها «التخوفات» التي كانت مثارة قبل انطلاقه.

وأضافت خلال مقابلة مع القناة الأولى، على هامش جلسات الحوار الوطني، عُرضت اليوم الثلاثاء، أنّ جلسات المحور السياسي شهدت زخما وسخونة لكنها حققت النجاح.

ولفتت إلى أنّ الأمانة العامة للحوار الوطني نجحت في استيعاب الجميع، كما أنّ كل الأطراف التي شاركت في الحوار تحلت بالإرادة من أجل إنجاحه، منوهة ونوهت بأن تناول الموضوعات في الحوار الوطني جاء صحيا.

ووصفت المحور الاقتصادي في الحوار بأن جلساته تحظى بمتابعة واسعة من قِبل المواطنين بالنظر إلى تصدّر الأزمة الاقتصادية للمشهد في الوقت الراهن، بجانب كونها تمس حياته اليومية.