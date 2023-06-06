صعوبات تواجه برشلونة لاستعادة ميسي

لا يزال نادي برشلونة الإسباني يسعى جاهدا، من أجل استعادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي تم الإعلان بشكل رسمي رحيله عن ملعب حديقة الأمراء.

ويخوض برشلونة معركة صعبة من أجل استعادة ميسي مرة أخرى إلى صفوف الفريق، بعدما تحدث خورخي ميسي والد البرغوث أمس الإثنين للصحافة الإسبانية وقال إن نجله يريد العودة مرة أخرى للبرسا وبالطبع برشلونة خيار بالنسبة لنا.

ووفقا لما أشارت إليه صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن صفقة ميسي لا تزال صعبة على الرغم من الاجتماع الذي تم بين والد اللاعب وبين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ومناقشة كلاهما سيناريو عودة البرغوث مرة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يعاني في الوقت الحالي على المستوى الاقتصادي، وأن إدارة البلوجرانا لن تنجح في قيد ليونيل ميسي فور الحصول على موافقة بشأن خطة الجدوى المالية، والنادي مجبر على بيع لاعبين وخفض أجور الرواتب وزيادة الإيرادات قبل إبرام صفقة الأرجنتيني.

وأوضحت موندو أن ميسي يرغب في حسم مصيره في أقرب وقت ممكن مما يزيد من صعوبة انتقال ميسي مرة أخرى لبرشلونة لعدم حصول النادي على الموافقة الخاصة بخطة الجدوى المالية.

وأتمت الصحيفة الإسبانية أن هناك ضغط كبير من قبل ناديي الهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي، يضغطان على والد ميسي لاتخاذ قرار نهائي في أسرع وقت.