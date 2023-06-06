قال اللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، إنّ عدد أجهزة الأشعة المقطعية في 2016 بلغ 177 جهازا، مقابل 456 جهازا في الوقت الحالي.

وأضاف خلال انعقاد المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أن عدد أجهزة أشعة بي تي سي ارتفع من عشرة أجهزة إلى 25 جهازا، كما ارتفع عدد ماكينات الغسيل الكلوي من 10 آلاف جهاز إلى 15 ألفا.

وأشار إلى العمل على ضمان استدامة سلاسل الإمداد وتعزيز المخزون الاستراتيجي، ذاكرا أنه خلال الفترة من 2016 إلى 2023 تم توريد 525 ألف دعامة قلب، و56 ألف مفصل جراحي، و14 ألف قوقعة أذن، و33 مليون فلتر كلى.

ولفت إلى العمل على دعم المعامل في القطاع الصحي، من خلال المبادرات الرئاسية التي تم إطلاقها، موضحا أنّ الشراء المجمع ساهم في خفض الأسعار بشكل كبير.

ونوه بأن تكلفة احتياجات المعامل مجمعة كانت تبلغ 7.3 مليار جنيه، لكن شراءها بشكل موحد ساهم في خفض السعر إلى 2.6 مليار.

ويُقام المؤتمر بدءا من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبلة، وذلك بمشاركة أكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث.

ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، ويعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

ويجمع المعرض والمؤتمر، كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، والصناعات المغذية والتعبئة.

وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA