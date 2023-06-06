أمين حكماء المسلمين يبحث تعزيز الحوار بين الأديان مع أمين مجلس الكنائس العالمي

بحث الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين المستشار محمد عبدالسلام، مع القس جيري بيلاي الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، تعزيز التعاون المشترك في مجالات حوار الأديان.

وذكر بيان لمجلس حكماء المسلمين، أن ذلك جاء خلال زيارة المستشار عبدالسلام للأمانة العامة لمجلس الكنائس العالمي في مدينة جنيف بسويسرا التي جاءت بناء على دعوة رسمية، تناولت دور قادة الأديان وزعمائها في مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وفي مقدمتها قضية التغيرات المناخية، خاصة في ظل اقتراب انعقاد "COP28"، التي تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري.

وناقش الطرفان، سبل نشر قيم السلام وتعزيزها في القارة الإفريقية، والاستعدادات النهائية لانعقاد النسخة الثانية من منتدى شباب صناع السلام، الذي ينعقد بالشراكة بين مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس العالمي ومؤسسة روز كاسيل خلال شهر يوليو القادم، بمشاركة 50 من الشباب من الشرق والغرب؛ بهدف تأهيل جيل من الشباب قادر على المساهمة بشكلٍ فاعلٍ في صناعة السلام.

وفي نهاية اللقاء، أشاد الأمين العام وقيادات مجلس الكنائس العالمي بجهود مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، في نشر قيم التسامح والتعايش الإنساني، وتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات، مُعربين عن دعم مجلس الكنائس الكامل لجهود وأنشطة حوار الأديان المزمع عقدها خلال "COP28"، المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، أن مجلس الكنائس العالمي يعد نموذجًا لما يجب أن تكون عليه المنظمات الدينية في جهودها لتعزيز قيم الحوار والتسامح والسلام العالمي.