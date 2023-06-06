الاتحاد الأوروبي يدين تدمير سد كاخوفكا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم على سد كاخوفكا في أوكرانيا "بأشد العبارات الممكنة"، حسبما ذكر بيان تم نشره اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان: "إن تدفق مياه الفيضان يعرض أرواح مئات الآلاف من المدنيين للخطر".

وذكر البيان أن انخفاض مستويات المياه قد يؤثر على إمكانية الوصول إلى مياه التبريد المستخدمة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ووصف التدمير بأنه "غير مسئول وغير مقبول تماما".

وأوضح البيان الصحفي، أن منسقي الاستجابة للطوارئ في الاتحاد الأوروبي يتواصلون مع نظرائهم الأوكرانيين.

وأضاف البيان أنه إذا طلبت أوكرانيا المساعدة، فالتكتل "مستعد للتعامل مع أي احتياجات فورية، بما في ذلك الغذاء ومياه الشرب".