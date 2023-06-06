نادي الأسير: أكثر من ألف معتقل إداري فلسطيني في سجون إسرائيل

أفاد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، بأن عدد المعتقلين الفلسطينيين إداريا داخل سجون إسرائيل بلغ 1083، من بينهم 14 طفلًا على الأقل، وثلاث نساء.

وقال نادي الأسير، وهو منظمة غير حكومية، في بيان صحفي، إن المعتقلين الإداريين يتم احتجازهم في ثلاثة سجون مركزية وهي (النقب ويبلغ عددهم 465، وعوفر ويبلغ عددهم 365، ومجدو ويبلغ عددهم 124)، فيما يقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

وذكر البيان أنه منذ مطلع العام الجاري، واصلت المخابرات الإسرائيلية إصدار أوامر اعتقال إداري تحت ذريعة وجود (ملف سري)، بإصدارها أكثر من 1300 أمر اعتقال.

وأوضح أن 80% من المعتقلين اليوم إداريًا هم أسرى سابقون أمضوا عدة سنوات في سجون إسرائيل، ومنها سنوات رهن الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أن محاكم إسرائيل "شكلت الذراع الأساسي في ترسيخ جريمة الاعتقال الإداري، كمنظومة مهمتها فقط المصادقة على القرارات التي تصدر عن مخابرات الاحتلال".

وكان المعتقلون الفلسطينيون إداريا هددوا أمس بالشروع في إضراب مفتوح عن الطعام، يوم 18 من الشهر الجاري للمطالبة بالإفراج عنهم.

وتستخدم السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري بغرض الاحتجاز المفتوح دون العرض على المحاكم بدعوى وجود ملفات سرية، علما أن الأمم المتحدة تعتبره اعتقالا غير قانوني.