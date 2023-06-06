العراق واليابان يبحثان تعزيز التعاون المشترك سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، أن الجولة الثامنة للحوار السياسي بين العراق واليابان شهدت مناقشة أهم الأوضاع السياسية الداخلية في العراق، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين العراق واليابان على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المتحدث باسم الوزارة العراقية أحمد الصحاف أن ذلك جاء خلال ترؤس وكيل الوزارة للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم، اجتماع الجولة الثامنة للحوار السياسي بين العراق واليابان، والذي تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، بما في ذلك المفاوضات التي تجريها الدول مجموعة الـ(15) بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني ووجهات النظر بشأن مستجدات النزاع الروسي الأوكراني، مبيناً أن الجانبين أكدا ضرورة تكثيف المفاوضات للإسراع في وضع حد لهذا النزاع.

وأكد البيان أهمية المباحثات التي يجريها الجانبان لاستكمال توقيع عدد من الاتفاقيات ذات الصلة بالصناعات النفطية ومجالات الإدارة والتصفية، منوهًا بأن الحكومة العراقية وانطلاقاً من حرصها على استقرار الأوضاع في العراق وفي منطقة الشرق الأوسط أطلقت العديد من مبادرات التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة.

من جانبه، أكد مساعد وزير الخارجية الياباني كانسوكي ناجاوكا حرص اليابان على تبادل وجهات النظر بشأن القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، مشددا على حرص اليابان على تمتين وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليابان وتفعيل أوجه التعاون في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اليابان، مؤكداً حرص اليابان على استكمال إجراءات تحقيق هذه الزيارة في أسرع وقت ممكن.