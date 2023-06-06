الوادي الجديد تستعد للمشاركة بمبادرة القرية الخضراء

يواصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متابعة توفر معايير مُبادرة القرية الخضراء في القرى المرشحة بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، لتتوافق مع المعايير البيئية العالمية.

وأجرى الوفد برفقة نبيل حنفي رئيس مركز الفرافرة، زيارة مشروعات "حياة كريمة" بقرية اللواء صبيح والبالغ عددها 260 مشروعًا بتكلفة 2.5 مليار جنيه، ومنها "المركز التكنولوجي بالقرية الذي يضم 7 خدمات هي الشهر العقاري، السجل المدني، مكتب بريد، المجلس المحلي والوحدة المحلية، مكتب تموين، وحدة تضامن اجتماعي، ومركز الخدمات الزراعية الذي يضم وحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعي وجمعية زراعية، ومحطة تنقية المياه، ومحطة معالجة الصرف الصحي، وحدة طب الأسرة".

كما عقد الوفد جلسة تشاورية مع أهالي القرية للتعرف على آرائهم في المشروعات المُنفذة.