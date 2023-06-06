ألمانيا تعيد حفرية ديناصور نادرة إلى البرازيل

أعلنت وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار البرازيلية يوم الاثنين أنه تم إعادة حفرية ديناصور إلى البرازيل يحتمل أن تكون قد نقلت إلى ألمانيا بشكل غير قانوني.

وأكدت الوزارة أن حفرية الديناصور المسمى "أوبيراجارا جوباتوس" وصلت إلى البرازيل يوم الأحد. وقام ممثلو الوزارات البرازيلية والسفارة الألمانية وجامعة كاريري بفحص أجزاءها.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والتنمية الاجتماعية إيناسيو أرودا: "إن وزارة العلوم لم تدخر جهدا ليكون من الممكن إعادة أوبيراجارا. ومع ذلك، لم نكن لننجح بدون حشد المجتمع العلمي البرازيلي".

وتابع أن "الحكومة الألمانية أصغت إلى مناشداتنا وحققنا معا هذا النصر".

ويعود تاريخ "أوبيراجارا جوباتوس" إلى العصر الطباشيري وعاش منذ حوالي 110 إلى 115 مليون سنة. ويعتقد أن هذا الحيوان، الذي يبلغ طوله حوالي متر واحد فقط، هو أول ديناصور ذو ريش لكنه لا يطير في نصف الكرة الجنوبي.

وكان قد تم العثور على الحفرية في محجر بولاية سيارا في شمال شرقي البرازيل وتم نقلها إلى ألمانيا في عام 1995. وفي الآونة الأخيرة، كانت تنتمي إلى مجموعة متحف التاريخ الطبيعي في كارلسروه بجنوب غربي ألمانيا.

وقال خبراء في البرازيل إن الحفرية أخرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة.

وفي البداية، قالت وزارة العلوم بولاية بادن-فورتمبرج الألمانية إنه لا يوجد دليل على أن متحف التاريخ الطبيعي في كارلسروه قد حصل على البقايا المتحجرة بشكل غير قانوني. لكن في تموز/يوليو من العام الماضي، قالت إن المتحف قدم معلومات خاطئة حول كيفية استيراد الأحفورة.

وقالت الوزارة إن المتحف لم يتمكن من تقديم أي وثائق من السلطات البرازيلية تثبت أنه تم الإعلان عن الحفرية وتخليصها من الجمارك عند تصديرها. وعلى وجه الخصوص، لم يكن هناك ترخيص تصدير من البرازيل.