انخفض المعدل الإجمالي للخصوبة في اليابان العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1947، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس.

ويعزو الكثيرون التراجع إلى ثقافة العمل غير المرنة في البلاد.

وتظهر الإحصاءات الديموغرافية الأولية لعام 2023، والتي صدرت عن وزارة الصحة اليابانية أمس الأربعاء، انخفاض المعدل الإجمالي للخصوبة، وهو عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم كل أم خلال حياتها، بواقع 06ر0 نقطة عن العام السابق، ليصل إلى 20ر1.

ويشار إلى أن التراجع في معدل الخصوبة، يمثل الانخفاض الثامن على التوالي على أساس سنوي في اليابان.

وقد سجلت طوكيو أدنى مستوى بواقع 99ر0، تليها هوكايدو بواقع 06ر1، ثم مياجي بواقع 07ر1.

ويعتبر معدل 07ر2 ضروريا من أجل الحفاظ على استقرار عدد السكان.