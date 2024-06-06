 اليابان.. انخفاض معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي في عام 2023 - بوابة الشروق
الخميس 6 يونيو 2024 12:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

اليابان.. انخفاض معدل الخصوبة إلى مستوى قياسي في عام 2023

طوكيو - د ب أ
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 12:24 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 12:24 م

انخفض المعدل الإجمالي للخصوبة في اليابان العام الماضي، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ بدء التسجيل في عام 1947، بحسب ما أوردته هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه)، اليوم الخميس.

ويعزو الكثيرون التراجع إلى ثقافة العمل غير المرنة في البلاد.

وتظهر الإحصاءات الديموغرافية الأولية لعام 2023، والتي صدرت عن وزارة الصحة اليابانية أمس الأربعاء، انخفاض المعدل الإجمالي للخصوبة، وهو عدد الأطفال الذين من المتوقع أن تنجبهم كل أم خلال حياتها، بواقع 06ر0 نقطة عن العام السابق، ليصل إلى 20ر1.

ويشار إلى أن التراجع في معدل الخصوبة، يمثل الانخفاض الثامن على التوالي على أساس سنوي في اليابان.

وقد سجلت طوكيو أدنى مستوى بواقع 99ر0، تليها هوكايدو بواقع 06ر1، ثم مياجي بواقع 07ر1.

ويعتبر معدل 07ر2 ضروريا من أجل الحفاظ على استقرار عدد السكان.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك