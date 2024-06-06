درجات الحرارة المرتفعة تسبب انحسارا للجليد في جبال الألب السويسرية

أعلنت الأكاديمية السويسرية للعلوم في برن، اليوم الخميس، أنه بعد عامين من انخفاض هطول الثلج والصيف الحار، استمرت طبقة الجليد الدائم في الانحسار في العديد من أنحاء سويسرا.

وذكرت الأكاديمية أنه منذ أكتوبر 2022 صار الطقس دافئا بصورة استثنائية في سويسرا، حيث ارتفعت درجة حرارة الهواء بواقع ما يتراوح بين 5ر1 و9ر1 درجة مئوية فوق المتوسط طويل المدى من 1991 إلى 2010. وعلاوة على ذلك بدأ الشتاء متأخرا في المرتفعات وكان هطول الثلوج دون المتوسط.

وتنطبق هذه الملاحظات على ما يطلق عليه عام الماء، الذي يستمر من أكتوبر إلى سبتمبر من العام التالي بحيث يتم التوصل إلى استنتاجات بشأن هطول الأمطار.

ويستمر العام المائي الحالي حتى سبتمبر، لكن من الواضح بالفعل أنه في صيف 2023، وصلت الطبقة النشطة، وهي الجزء في الأرض الذي يذوب في الشهور الأكثر دفئا، في مناطق الجليد الدائم السويسرية إلى المستويات القياسية للعام السابق أو اقتربت منها.