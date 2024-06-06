بوتين يهدد بـ رد غير متكافئ حال الهجوم على الأراضي الروسية

هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بـ "رد غير متكافئ" حال هاجمت أوكرانيا الأراضي الروسية بأسلحة من الدول الغربية.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي مع وكالات الأنباء العالمية الكبرى، وبينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بمدينة سانت بطرسبرج اليوم الأربعاء: "نعتقد أنه إذا اعتبر أي شخص أن من الممكن إرسال أسلحة إلى منطقة الحرب لشن هجمات على أراضينا... لماذا لا نملك الحق في وضع أسلحة من هذا القبيل في مناطق من العالم يتم منها شن هجمات (على الدول الغربية)؟"

وأضاف بوتين: "يعني هذا أن الرد يمكن ألا يكون متكافئا... نبحث هذا الأمر."

وجاء ذلك في معرض رد بوتين على سؤال يتعلق بإرسال أسلحة بعيدة المدى إلى أوكرانيا، تشمل صواريخ "أتاكمز" من الولايات المتحدة.

وسمحت عدة دول مؤخرا، من بينها ألمانيا والولايات المتحدة، لكييف باستخدام أسلحة غربية على المناطق الحدودية الروسية للدفاع عن مدينة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

يشار إلى أن المؤتمر الصحفي الذي استضافته سانت بطرسبرج هو الأول من نوعه منذ بدء روسيا غزوها الشامل لأوكرانيا في فبراير 2022.

ويستضيف بوتين حاليا الدورة الـ 27 لمنتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي. وتحاول موسكو تقديم نفسها كقوة اقتصادية مستقرة رغم العقوبات الغربية المفروضة على موسكو.