لوكاكو يفتح الباب أمام انتقاله للدوري السعودي

أدلى البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم تشيلسي،بتصريحات مثيرة بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وشهدت الفترة الماضية أقاويلًا عدة، بشأن احتمالية انتقال لوكاكو إلى الدوري السعودي، خاصة بعد نهاية إعارته مع روما وعودته من جديد إلى تشيلسي.

وقال لوكاكو في تصريحات صحفية: «المملكة العربية السعودية لن توقفني. سوف يرتفع المستوى هناك إلى مستوى أعلى بكثير مما يعتقده الكثير من الناس».

وأضاف مهاجم تشيلسي: «سيميل المزيد والمزيد من لاعبي كرة القدم إلى اللعب هناك. جميع الأندية الأوروبية الكبرى تعلم أن المملكة العربية السعودية قادمة».

تجدر الإشارة إلى أن نابولي هو الآخر لديه رغبة في التعاقد مع روميلو لوكاكو، خاصة بعد تولي أنطونيو كونتي تدريب الآزوري، مع العلم بوجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع تشيلسي، بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني.