طارق السيد: عمر كمال الأفضل لمركز الظهير الأيسر أمام بوركينا فاسو

يرى طارق السيد لاعب الزمالك السابق، أن هناك أزمة تواجه حسام حسن في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر، والأفضل مشاركة عمر عبدالواحد، مشيرًا إلى صعوبة مشاركة كوكا لأنه لم يلعب مع المنتخب في هذا المركز مطلقًا.

وقال طارق السيد في تصريحات تليفزيونية: "كنت حريصا على الاطمئنان على فتوح، ومن الممكن غيابه عن الملاعب لمدة أسبوعين، وأعتقد أنه سيلحق بلقاء الأهلي والزمالك في الدوري".

وأضاف: "ذكرت فقط أن كولر لديه عرض إماراتي فقط، وبالتأكيد رحيله بالاتفاق بينه وبين الأهلي".

وأتم: "أكتب تلك الأخبار عبر حسابي على السوشيال ميديا، ولدي أصدقاء موجودون عبر صفحتي يكتبون أيضا عليها، وأي كلمة يتم كتابتها أعلم عنها كل شيء".