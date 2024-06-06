 انتشال جثث 5 أشخاص جرفتهم السيول جنوب غربي الجزائر - بوابة الشروق
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انتشال جثث 5 أشخاص جرفتهم السيول جنوب غربي الجزائر

الجزائر - د ب أ
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 1:26 م | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 1:26 م

أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر ، اليوم الخميس، انتشال جثث خمسة أشخاص جرفتهم السيول في مجرى وادي الصفي ببلدة الغاسول بولاية البيض جنوب غربي الجزائر.

وذكر الجهاز المعروف باسم الحماية المدنية، في بيان صحفي اليوم، أن عناصره تدخلت من أجل البحث عن أشخاص مفقودين داخل سيارة أجرة في مجرى وادي الصفي، مبرزة أن الضحايا الذين جرى انتشالهم كلهم من جنس ذكر.

وكشفت صحيفة " الخبر" على موقعها الإلكتروني عن وفاة شخص جرفته السيول بمدينة سبدو بولاية تلمسان غربي الجزائر، أمس الأربعاء، جراء فيضانات كبيرة بسبب تساقط أمطار رعدية ما أدى إلى امتلاء الوادي الذي يعبر وسط المدينة.


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