محكمة العدل الأوروبية تقضى بصحة موافقة مسئولي المنافسة في الاتحاد الأوروبي على حزمة إنقاذ إسبانية لقطاع الطيران

قضت محكمة العدل الأوروبية بأن مسؤولي المنافسة بالاتحاد الأوروبي كانوا على حق في موافقتهم على حزمة إنقاذ إسبانية بقيمة 10 مليارات يورو (9ر10 مليار دولار) لدعم الشركات المتضررة من جائحة كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قرار المحكمة الذي صدر اليوم الخميس الذي يعد هزيمة لشركة رايان اير هولدينجز- يمثل تعزيزا للمفوضية الأوروبية في ظل مواجهتها لإجراءات قانونية أخرى تطعن على قرارها بالموافقة على دعم وطني بالمليارات من اليورو في ظل نظام مساعدة حكومي غير محكم.

وأكدت محكمة العدل الأوروبية أن المساعدة " لم تنتهك مبدأ عدم التمييز على أساس الجنسية ".

ويذكر أن شركة رايان اير، أكبر شركة للطيران منخفض التكاليف في أوروبا، قد تقدمت بأكثر من 24 طعنا قانونيا على تقديم عدة دول أوروبية لمساعدات حكومية لشركاتها الوطنية مثل لوفتهانزا واير فرانس -كيه ال ام. وقالت رايان اير إنه لم يكن يتعين أن يوافق الاتحاد الأوروبي على هذه الإجراءات لأنها تضر بالمنافسة في قطاع الطيران.