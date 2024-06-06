مايكروسوفت ونيفيديا تواجهان تحقيقات في أمريكا بشأن الاحتكار بسبب الذكاء الاصطناعي

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وافقت هيئتا مكافحة الاحتكار الأمريكيتين على تقسيم المسؤولية في صناعة الذكاء الاصطناعي، بحيث تمضي مفوضية التجارة الاتحادية قدما في فتح تحقيق بشأن علاقة شركة مايكروسوف بشركة "أوبن إيه آي"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وذكرت مصادر ،شريطة عدم الكشف عن هويتها، أن وزارة العدل ستحقق فيما إذا كانت شركة نيفيديا انتهكت قانون الاحتكار وستحتفظ بالإشراف على شركة جوجل التابعة لشركة "ألفابت".

وتوصلت الهيئتان إلى اتفاق في الأيام القليلة الماضية بعد أكثر من ستة أشهر من التفاوض، بحسب المصادر.

ويمنح الاتفاق كل هيئة السلطة لفتح تحقيق بشأن الاحتكار في سلوك الشركة فضلا عن الصفقات المتعلقة به التي أبرمتها مؤخرا.