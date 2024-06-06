هجوم إلكتروني يتسبب في إرجاء العمليات في مستشفيات ببريطانيا

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أرجأت بعض المستشفيات في بريطانيا العمليات الجراحية بعد أن أصاب هجوم إلكتروني ببرامج الفدية شركة تساعد في إدارة عمليات نقل الدم.

وتم تأجيل بعض الإجراءات التي تعتمد بشكل أكبر على خدمات علم الأمراض ، مع إعطاء الأولوية لفحص الدم للحالات الأكثر إلحاحا ، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دائرة الصحة الوطنية الأربعاء.

وأثر الهجوم على شركة خدمات المختبرات "سينوفيس"، بشكل رئيسي على المرضى الذين يتعاملون مع مستشفى "جايز آند توماس" ومستشفى "كينجز كوليدج" بالإضافة إلى الرعاية الأولية في جنوب شرق لندن.

وقال متحدث باسم هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا إن الهيئة نشرت فريقا للاستجابة للحوادث الإلكترونية "لدعم سينوفيس وتقديم إرشادات الطوارئ ، فضلا عن التنسيق مع الخدمات الصحية في جميع أنحاء العاصمة لتقليل الاضطراب في رعاية المرضى".

ولم يعرف بعد المدى الكامل للهجوم وتأثيره على البيانات.