ألمانيا: الإدارية العليا تقضي بعدم أحقية شرودر في استعادة مكتبه السابق في البرلمان

قضت المحكمة الإدارية العليا في ولاية برلين الألمانية اليوم الخميس بعدم أحقية المستشار الأسبق جيرهارد شرودر في استعادة مكتبه السابق في مبنى البرلمان.

بهذا، رفضت المحكمة الدعوى المقدمة من المستشار الأسبق/80 عاما/؛ غير أن حكم المحكمة لا يزال غير ساري المفعول بعد.

وكان شرودر/80 عاما/ ظهر اليوم أمام المحكمة قبل العاشرة صباحا بقليل واحتج خلال الجلسة الشفوية مجددا بحاجته إلى المكتب بمحاولات الوساطة التي يقوم بها بين روسيا وأوكرانيا. وأكد أهمية مكتبه السابق الذي يعمل به عدة موظفين تدفع الدولة رواتبهم، بالنسبة لعمله كمستشار سابق.

وكان شرودر قال أمام المحكمة إنه حاول التوسط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وإن المواطنين الذين يدخلون في نزاع مع الدولة أو مؤسسات أخرى، يطلبون منه المساعدة مرارا وتكرارا مضيفا أنه نظرا لسحب المكتب الخاص به والكائن في مبنى البرلمان، فإنه يضطر إلى القيام بمثل هذه الأنشطة كشخص عادي، رغم أنها مرتبطة حصريًا بمنصبه السابق.

وكان شرودر يسعى من خلال الدعوى إلى إلزام البرلمان بإعادة تخصيص مكتب له مع توفير الغرف والموظفين على نفقة الدولة. وكان شرودر خسر دعواه في الدرجة الأولى أمام المحكمة الإدارية في مايو 2023. وكان لجنة الميزانية في البرلمان قررت في مايو 2022 إغلاق مكتب شرودر في البرلمان وبررت ذلك بأن شرودر لا يقوم بأي التزامات تتعلق بمنصبه السابق حيث إن هناك لائحة جديدة صدرت في ربيع 2022 جعلت من القيام بمثل هذه الالتزامات شرطا مسبقا للاحتفاظ بالمكتب في مبنى البرلمان.