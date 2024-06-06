وزير الاستخبارات الإيراني يحذر مرشحي الرئاسة من أي نهج تخريبي

قال سيد إسماعيل خطيب، وزير الاستخبارات الإيراني، إن سلوك المرشحين في الانتخابات الرئاسية يتم مراقبته، مؤكدًا أن أي تجاوز سيتم التعامل معه قضائيا.

ووجّه خطيب تحذيرا للمرشحين مما وصفه بـ"نهج تخريبي"، مؤكدًا أن مراقبة سلوك مرشحي الانتخابات الرئاسية ومؤيديهم يتم بحيادية تامة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، في تدوينة على موقع "إكس".

وأغلقت إيران، يوم الاثنين، نافذة تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي سيتم إجراؤها لاختيار رئيس جديد للبلاد إثر مقتل الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، في حادث تحطم مروحية.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في ختام اليوم الأخير، أن عدد المتقدمين قد بلغ 80 شخصا، وفقا لوكالة سبوتنيك.

ويباشر مجلس صيانة الدستور فحص طلبات المرشحين، على أن يتم إعلان النتائج النهائية في 11 يونيو الجاري، إيذانا ببدء الحملات الانتخابية للمرشحين، التي تستمر أسبوعين، على أن تجري الانتخابات في 28 يونيو.