الجفاف بسبب ظاهرة النينو يخفض محصول زامبيا من الذرة بنسبة 54%

تسببت ظاهرة النينو المناخية أشد معدل جفاف في الأربعة عقود الماضية في وقت سابق من العام الجاري، وقضت على محاصيل في زامبيا التي سيكون محصول الذرة لديها هو الأقل منذ 2008، بانخفاض بنسبة 54 %، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأنتج المزارعون ما يقدر بـ 5ر1 مليون طن من الغذاء الرئيسي، مقارنة بـ 26ر3 مليون طن قبل عام، حسبما قالت جودسان سينينجا كبير الإحصائيين في وكالة الإحصاء الزامبية للصحفيين اليوم في العاصمة لوساكا.

وقال وزير الزراعة ريوبن متولو فيري للصحفيين أن المحصول سيكون أسوأ من تقديرات الحكومة في مارس، حيث توقعت أن يحصد المزارعون حوالي 75ر1 مليون طن.

وجاء هذا الانخففاض رغم زراعة الفلاحين لمساحة أكبر. يشار إلى أن ظاهرة "النينو" تتسبب في حدوث اضطراب هائل في الطقس، بمختلف أنحاء العالم، وإثارة عواصف بالإضافة إلى الجفاف وحرائق غابات ،و تضرر محاصيل زراعية.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة ، قتل أكثر من 300 شخص في تنزانيا وكينيا والصومال جراء الفيضانات والانهيارت الطينية في موسم الامطار من أكتوبر حتى الأول من ديسمبر عام 2023الناجمة عن ظاهرة النينو.