 دي بروين يسجل في فوز بلجيكا وديا قبل يورو 2024 - بوابة الشروق
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دي بروين يسجل في فوز بلجيكا وديا قبل يورو 2024

محمود عيسى
نشر في: الخميس 6 يونيو 2024 - 1:07 ص | آخر تحديث: الخميس 6 يونيو 2024 - 1:07 ص

قاد كيفين دي بروين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي منتخب بلاده بلجيكا لتحقيق الفوز على منتخب مونتنيجرو، بنتيجة 2-0 في مباراة ودية أقيمت الأربعاء، استعدادا لخوض منافسات يورو 2024 التي تستضيفها ألمانيا.

سجل دي بروين الهدف الأول لمنتخب بلجيكا في الدقيقة 44، وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع سجل لياندرو تروسارد الهدف الثاني من ركلة جزاء.

منتخب بلجيكا يلعب مباراة ودية أخرى ضد لوكسمبورج يوم السبت المقبل ضمن استعداده ليورو 2024 .

المنتخب البلجيكي يستهل مشواره في المجموعة الخامسة ببطولة يورو 2024 بمواجهة سلوفاكيا يوم 17 يونيو، ثم يلاقي رومانيا وأوكرانيا يومي 22 و26 في الجولتين الثانية والثالثة.


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