أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، برئاسة المهندس محمد عبد الجليل، انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى مركز يوسف الصديق، بالإضافة إلى عدة قرى بمركز إطسا.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، إنّ عُطلاً مفاجئاً بقرية مطول بمركز إطسا، تسبب في توقف محطة مياه الشرب بالفيوم، الأمر الذي تسبب في انقطاع مياه الشرب عن بعض قرى مركزي يوسف الصديق، وإطسا.

كما تسبب عُطل محطة مياه الشرب بإطسا في انقطاع المياه عن بعض قرى المركز، وهي "قلمشاة ، مطول، بحر أبو الخير، أبو جندير، جردو، الونايسة، والخلطة وتوابعهم، كما تأثرت عدة قرى بمركز يوسف الصديق وهم قري "الحامولي، والنزلة وتوابعهم".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، بأنّ فريق من الصيانة يعمل الآن على إصلاح العُطل بأقصى سرعة، تمهيداً لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة تباعاً.

وأشار المتحدث الرسمي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّ الشركة ستوفر سيارات مياه شرب نظيفة لمن يطلبها بالمناطق المتأثرة بالانقطاع، لحين الانتهاء من عملية الإصلاح، وإعادة ضخ المياه مرة أخرى.

ولفت المتحدث باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنّه يجرى العمل الآن، على قدم وساق، لإصلاح العُطل المفاجئ، والذي أثر على إمدادات مياه الشرب في مناطق واسعة بالمحافظة.