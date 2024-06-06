الخارجية الأمريكية: نتواصل مع إسرائيل بشأن استهداف مدرسة في غزة

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إنها على اتصال مع إسرائيل بشأن الضربة التي استهدفت مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية: نتوقع أن تتحلى إسرائيل بالشفافية الكاملة في نشر المعلومات حول الغارة على المدرسة بغزة، وفقاً لموقع "الجزيره.نت" الإخباري.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 40 جراء المجزرة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي فجرا باستهدافه مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة.

وقال المكتب الحكومي في بيان: "ومن بين الشهداء 14 طفلاً و9 نساء، إضافة إلى إصابة 74 نازحا بينهم 23 طفلا و18 امرأة".