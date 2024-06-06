جيش الاحتلال: إصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إصابة 24 عسكريا خلال الساعات الـ24 الماضية، 16 منهم في معارك قطاع غزة.

وذكر جيش الاحتلال أن عدد المصابين في صفوفه ارتفع إلى 3754 ضابطا وجنديا منذ بداية الحرب، من بينهم 1895 أصيبوا منذ بدء الهجوم البري على غزة، وفقا لما نقلته شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وقُتل 644 ضابطا وجنديا إسرائيليا منذ بداية الحرب، بينهم 293 في المعارك البرية بغزة، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي الذي يواجه اتهامات محلية بإخفاء حصيلة كبرى لقتلاه وجرحاه.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد قالت في وقت سابق من اليوم الخميس، إن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت القسام أن مقاتليها استهدفوا دبابتين إسرائيليتين من نوع ميركافا بقذيفتي الياسين 105 بالمنطقة ذاتها.