بوتين يدعم التعاون الروسي مع حزب البديل من أجل ألمانيا

دافع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن الاجتماعات بين مسؤولين روس وممثلي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي.

وقال بوتين أمس الأربعاء خلال اجتماع مع ممثلي وكالات أنباء عالمية كبرى، من بينها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، في سانت بطرسبرج: "سنتعاون مع كل من يريد التعاون مع روسيا... لا نرى أي علامات على نازية جديدة في تصرفات حزب البديل من أجل ألمانيا".

وذكر بوتين أنه صحيح لا توجد "علاقات نظامية" مع الحزب المعارض في ألمانيا، ولكن إذا كان هناك من يعمل من أجل إقامة علاقات طبيعية مع روسيا، فإن موسكو تدعم ذلك، مشيرا إلى أن روسيا غير معنية بتقييم ما إذا كانت قوة سياسية ما تعمل ضمن إطار الدستور، وقال: "لكننا لا نرى أي شيء من شأنه أن يثير قلقنا".

وانتقد بوتين إعلان ممثلي وجهات نظر بديلة في ألمانيا على أنهم خصوم للدولة، وقال: "يتم التعامل مع كل وجهة نظر بديلة على أنها موقف مناهض للدولة. ويتم وصف الجميع على الفور بأنهم عملاء للكرملين".

يُذكر أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف استضاف من قبل الرئيس المشارك لحزب البديل من أجل ألمانيا، تينو شروبالا، في موسكو كضيف رسمي.

ويُعَد الاجتماع الإعلامي الذي عُقد في ناطحة السحاب المذهلة في مركز لاشتا التابع لشركة الغاز الروسية العملاقة "جازبروم" أول اجتماع دولي من نوعه منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا. ويستضيف بوتين منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي السابع والعشرين. وفي اللقاء السنوي الذي يجمع رجال أعمال من جميع أنحاء العالم تسعى روسيا إلى تقديم نفسها كقوة كبيرة اقتصاديا في مجال المواد الخام، على الرغم من العقوبات التي فرضها الغرب عليها في أعقاب حربها على أوكرانيا.