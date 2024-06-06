انطلاق فعاليات ورشة العمل الثالثة لكلية النقل الدولي واللوجستيات ببورسعيد

شهد اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، انطلاق أعمال ورشة العمل الثالثة لكلية النقل الدولي واللوجستيات ببورسعيد، والتي تقام تحت عنوان "دور التكنولوجيا والاستثمار في الاقتصاد الأخضر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، وتنظمها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بالتعاون مع جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية (جامعة السلام).

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، واللواء محمد نائب رئيس الهيئة الاقتصادية، والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية، والدكتور محمد بسيوني نائب رئيس الجامعة التكنولوجية، ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين بمصر.

وأعرب محافظ بورسعيد، في مستهل كلمته، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث المتميز، الذي يجمع نخبة من الشخصيات البارزة والخبراء المُتخصصين في النقل الدولي واللوجستيات وصناعة الموانئ.

وأكد "الغضبان"، ورشة العمل تمثل منصة مهمة لتبادل الأفكار والخبرات بمجال النقل الدولي واللوجستيات، في ظل التحول الرقمي والاعتماد على التكنولوجيا في جميع مناحي الحياة.

واستعرض المحافظ، حجم الجهود التي شهدتها المحافظة من مشروعات، مؤكدا أن بورسعيد حظيت بنصيب كبير من المشروعات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار خطة التنمية المستدامة، مضيفًا أن محافظة بورسعيد تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة.

ووجه محافظ بورسعيد، الشكر للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، مشيداً بالجهود التي تقوم بها الأكاديمية وأوجه الدعم والتعاون مع محافظة بورسعيد.

وقال "الغضبان": "الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، صرح علمي عربي متميز، وقيمة مضافة للتعليم والتدريب في الدولة، وكل محافظة تتواجد بها".

واختتم محافظ بورسعيد كلمته، أن العلم هو الأساس الذي تتكأ عليه الدول في بناء حضارتها، داعياً الجميع بالعمل والتكاتف والتكامل من أجل دفع عجلة النمو والتنمية في الجمهورية الجديدة.

من جانبه رحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية بالحضور، وقال إن ورشة العمل والمؤتمر العلمي الأول بالشراكة مع جامعة بورسعيد التكنولوجية، فرصة لتسليط الضوء على أهمية دور التكنولوجيا والاستثمار في الاقتصاد الأخضر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز المهتمين على مواصلة العمل على دعم الإبداع والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

كما أكد أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي بشكل مستدام والحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أنها تلعب دوراً حيوياً في تحويل الاقتصادات التقليدية إلى اقتصادات خضراء، من خلال توفير حلول مبتكرة تعتمد على الطاقة المتجددة.

وتطرق رئيس الأكاديمية للحديث عن علوم البرمجة، مؤكدًا أنها ثروة يجب استغلالها بشكل جيد أهمية تعليم البرمجة وتطوير المهارات الرقمية لدى الشباب، لكي يكونوا قادرين على الابتكار والإبداع وتطوير حلول تقنية تسهم في تعزيز الاقتصاد، مشدداً على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يولي اهتماماً كبيراً بالتكنولوجيا والتحول الرقمي، والذي يعتبر عنصرًا أساسيًا في بناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه رئيس الأكاديمية، بالشكر لمحافظ بورسعيد، على كل ما يوليه من دعم واهتمام بل وحرصه على التواجد الدائم لتشجيع أنشطة وفعاليات الأكاديمية في بورسعيد.

وفي السياق قال رئيس جامعة بورسعيد التكنولوجية الدكتور مدحت الحادق، إن ذلك المؤتمر والتجمع يمثل فرصة جيدة من أجل تبادل الخبرات والأفكار ومناقشة التحولات التي طرأت على مجال اللوجيستيات في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.

وقال الحادق: "نحن سعداء بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري"، مشيرا إلى أن الأكاديمية وجامعة بورسعيد التكنولوجية معنيتان بدراسة النقل وتكنولوجيا وصيانة وأمن الموانئ، معرباً عن سعادته بتعزيز الجهود التعليمية والبحثية بين الجهتين.

وأضاف أن التعليم العالي شهد ازدهارا كبيراً برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم إنشاء 10 جامعات تكنولوجية مصرية جديدة.

من جانبه قال اللواء محمد أحمد محمود، نائب رئيس المنطقة الشمالية بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن مقومات المنطقة وميزاتها التنافسية سواء من موقعها الاستراتيجي أو من خلال تكاملها بين الموانئ التابعة للهيئة والمناطق الصناعية.

وقال إن المنطقة الشمالية للهيئة الاقتصادية بها ثلاث موانئ يجري تطويرها بخطة تتناغم مع رؤية الدولة في الاستدامة والاقتصاد الأخضر بما تمثله موانئ بورسعيد، والعريش من أهمية اقتصادية واجتماعية وبيئية، كونها تخطوا في مسار التحول الأخضر طبقا للمعايير العالمية.

وأضاف أن الهيئة تتشارك من خلال التدريبات الصيفية التي تعقد في ميناء شرق وغرب بورسعيد مع محطات الحاويات والتي تعد واحدة منها أهم محطة في مصر بما تمتلكه من كوادر مصرية راقية ووطنية كان لها الدور الرئيسي في حصول ميناء شرق بورسعيد على المرتبة العاشرة في كفاءة أداء الموانئ، والحاويات في العام الماضي، متابعًا: "نتطلع بمشيئة الله الوصول للخمس الأوائل بما يليق بمصر الغالية أم الدنيا".