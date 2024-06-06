برلمان فيتنام ينتخب لونج تام كوانج وزيرا للأمن العام

وافقت الجمعية الوطنية في فيتنام (البرلمان)، على تعيين لونج تام كوانج، وزيرا للأمن العام في البلاد، بحسب ما نقله موقع "دان تري" الالكتروني الإخباري عن معلومات صدرت من البرلمان بشأن التصويت المقرر اليوم الخميس.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، عن البرلمان إن كوانج كان نائبا لوزير الأمن العام قبل ترقيته لمنصبه الجديد.

ويأتي كوانج ليحل محل الوزير السابق تو لام، الذي تم انتخابه رئيسا للبلاد في 22 من مايو الماضي.

كما انتخب البرلمان وزير العدل لي تانه لونج، كنائب لرئيس الوزراء، ونجوين تي تانه، كنائب لرئيس المجلس التشريعي، بحسب ما أورده موقع "دان تري" الاخباري.